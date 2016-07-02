На юге Донецкой области начала вещать радиостанция "Голос Донбасса"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио. Отмечается, что первый день эфира областного радио начался большим радиомарафоном.

Читайте также"Украинское радио" начало вещание на оккупированный Крым«Наша главная задача сделать так, чтобы «Голос Донбасса» можно было беспрепятственно слышать на всей территории Донецкой области», - сказал исполнительный директор Донецкого регионального филиала НТКУ Виктор Подлесный.

Сейчас областное радио можно слушать на частоте 67,34 МГц и на сайте телеканала «До ТеБе» www.dotb.dn.ua. При этом специалисты уже занимаются переходом на FM-вещание.

В ведомстве напомнили, что Донецкое областное радио не работало более двух лет после того, как часть территории региона была оккупирована российскими террористическими группировками.

Ранее было восстановлено областное государственное телевидение, которое сегодня вещает под логотипом «До ТеБе».