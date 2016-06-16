Рада установила поэтапное увеличение до 35% доли украинских песен на радио и телевидении

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3822-д проголосовало 238 из 333 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, статья 9 указанного закона дополнена частью 2, согласно которой телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания должны обеспечивать долю песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 35% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00.

Согласно части 3 статьи 9, при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, которые распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза, согласно условиям лицензии, составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток, в частности, не менее 60% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее чем 25% общего их объема.

Размер доли песен на государственном языке и/или на иностранных языках, которые являются официальными языками Европейского Союза, указывается в лицензии на вещание телерадиоорганизации, осуществляющей радиовещание.

В соответствии с частью 5 указанной статьи, телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостных и аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.

За невыполнение закона телерадиоорганизация, осуществляющая радиовещание, уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание.

Этот закон вступает в силу через 4 месяца со дня его опубликования. В течение первого года с момента его вступления в силу доля песен на государственном языке, предусмотренная частью 2 статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании», составляет 25%. Начиная со второго года с момента вступления закона в силу, доля составляет 30%, с третьего года - 35%.

В течение первого года с момента вступления в силу закона минимальная доля ведения передач на государственном языке, предусмотренная частью 5 статьи 9 закона «О телевидении и радиовещании», составляет не менее 50%, в течение второго года - не менее 55%, с третьего - не менее 60%.