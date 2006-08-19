Взрывы в Новобогдановке

Взрывы боеприпасов на армейских складах в Запорожской области, начавшиеся сегодня в 14.20, продолжаются.

Как сообщили УНИАН в Мелитопольском горуправлении МЧС Украины, боеприпасы рвутся с разной периодичностью.

"Происходит то по 5 взрывов в минуту, то по 1 взрыву в 15 минут", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, на данный момент пожаром охвачено около 3 га территории.

Точное количество боеприпасов, находящихся на охваченной огнем площади, не известно. На месте ЧП работают 2 пожарных танка, которые после предыдущих взрывов были оставлены на территории военной базы на постоянное дежурство и оснащенные спецтехников пожарные подразделения из Мелитополя и Запорожья.

В связи со взрывами на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов было принято решение об эвакуации жителей Новобогдановки.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МЧС в Запорожской области.

"Новобогдановка расположена в непосредственной близости от места происшествия. 2 снаряда уже попали в жилые дома на территории этого населенного пункта, поэтому принято решение об эвакуации вех жителей поселка", - сообщил собеседник агентства, отметив, что согласно оперативным данным около 25% жителей Новобогдановки уже покинули свои дома самостоятельно.

"Для эвакуации остальных жителей поселка Мелитопольской райгосадминистрацией выделены автобусы, часть из которых уже прибыла в Новобогдановку", - сообщили в ГУ МЧС в Запорожской области.

Официальных данных о пострадавших среди местных жителей на данный момент нет. В больницу поступили 4 военных саперов, получивших в результате взрывов ранения различной степени тяжести, но, по данным медиков, не представляющие опасности для жизни пострадавших.

С места трагедии в селе Новобогдановка Запорожской области на данный момент эвакуированы 1,5 тыс. человек, а направлены в укрытия - 4 тыс. Об этом сообщил сегодня на экстренной пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Произведены мероприятия по ограничению доступа людей на опасную территорию, доставке дополнительных продуктов питания и медикаментов, развернуты госпитали МЧС и Минздрава», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что сейчас на месте взрывов работает техника МЧС и Минобороны. А.КЛЮЕВ также подчеркнул, что опасности для жизни людей нет.

Вице-премьер сообщил, что пожар на складах боеприпасов начался сегодня в 14.15. В настоящее время в огне находятся около 3 га территории склада. Жертв нет, два человека получили легкие ранения.

Андрей КЛЮЕВ считает, что в ближайшее время правительство должно проверить все склады боеприпасов в стране на предмет соблюдения техники безопасности на них.

«Мы создадим комиссию, чтобы она проверила все остатки по стране», - сказал вице-премьер.

Периодичность взрывов на охваченной пожаром территории армейских складов под Новобогдановкой сократилась до одного в 5 минут.

Как сообщили УНИАН в руководстве Мелитопольского городского управления МЧС, "периодичность взрывов несколько уменьшилась: сейчас взрывы происходят приблизительно раз в пять минут".

По словам собеседника агентства, площадь пожара по-прежнему составляет около 3 га. Не допустить дальнейшего распространения огня пытаются экипажи 2-х пожарных танков.

"Вся остальная техника, прибывшая на место ЧП из Запорожья, Мелитополя и других населенных пунктов не бронированная, поэтому сможет приступить к тушению пожара лишь после того, как прекратятся взрывы", - сообщили в Мелитопольском горМЧС.