Более 60% украинцев не планируют летом отдыхать, 25% не имеют возможности куда-то уехать - опрос

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, исследование показало, что по состоянию на середину мая 2016 года 63% украинцев не планируют отдыхать (в 2015 году было 68%). При этом количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 25%.

Согласно данным опроса, на первом месте по популярности, как и год назад, - отдых на дачах, в загородных домах и в Карпатах (9% и 8% соответственно), к родственникам в село планируют ехать 5% украинцев; количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границу, составляет 2%, в Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев. Не определились с отпуском 12% опрошенных.

Наибольшее количество тех, кто не планирует летний отпуск в этом году, - в западном регионе (73%), наименьшее - в центральном (58%). Среди жителей южного и восточного регионов так ответили, соответственно, 64% и 60% опрошенных.

Поездку в Карпаты и другие места Украины больше планируют в западном (9%) и центральном (8%) регионах. В южном и восточном регионе так ответили одинаково 6% опрошенных.

Читайте такжеВ Раде хотят отменить три дня "майских" выходных для украинцев

В загородных домах и на дачах больше всего планируют отдыхать в восточном регионе (16%, год назад было 6%), меньше всего - в западном регионе (4%). В центральном регионе так ответили 11% опрошенных, в южном - 8%.

В КМИС отмечают, что большой разницы в региональном разрезе по поездке в деревню к родственникам нет: в центральном, южном и восточном регионах так ответили 5% опрошенных, в западном - 4%.

Наибольшее количество тех, кто планирует отдых в Крыму, сконцентрировано в южном и центральном регионах (2%). В восточном регионе так ответили 1% опрошенных, в западном - 0%.

Наибольшее количество тех, кто планирует отдых за границей, сконцентрировано в западном регионе (3%), наименьшее - в восточном регионе (0,4%). В центральном и южном регионах так ответили 2% опрошенных.

Опрос проводился с 19 по 31 мая 2016 года методом личного интервью. Опрошены 2014 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.