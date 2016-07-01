Brexit "дает новые козыри" в руки Москвы и "нашествие туристов" в оккупированном Крыму - обзор роспропаганды

Об этом говорится в свежем обзоре российской пропаганды DisinfoReview, передает ЕвроПравда.

Российские дискуссии на тему выхода Британии из ЕС сосредоточились на вопросе: "Что это означает для России?". Издание "Коммерсант" пришло к выводу, что "Brexit дает новые козыри в руки Москвы. Выход Британии из ЕС ослабит его амбиции и может привести к отмене санкций".

Ликуют по Brexit и в Госдуме – глава комитета по иностранным делам Алексей Пушков назвал референдум результатом восстания западных избирателей против господствующих систем и традиционных политиков. Крупнейшая в России газета, таблоид "Комсомольская правда" приводит интервью эксперта, который утверждает, что Brexit является результатом заговора семьи Ротшильдов.

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В целом в российских медиа рады результатам референдума, поскольку Британия рассматривается как крупнейший лоббист трансатлантических связей, как наиболее проамериканская страна, которая склонна прислушиваться к страхам Восточной Европы в отношении РФ, а Россия заинтересована в ослаблении связи между ЕС и США.

Еще одной темой для дискуссий стало принятие так называемого "антитеррористического пакета", внесенного депутатом Ириной Яровой, который независимые СМИ назвали "самым репрессивным в постсоветской истории" и "возвращением сталинизма". В частности, новое законодательство предусматривает уголовную ответственность за "недонесение о преступлении", оправдание терроризма в соцсетях. Также пакет обязывает провайдеров интернет-связи сотрудничать с органами национальной безопасности в расшифровке сообщений, операторы должны записывать телефонные разговоры и смс и передавать данные силовикам. Кроме того, ужесточается ответственность за экстремизм.

Поводом для радости российских пропагандистов стало и заявление так называемого "председателя комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму" Алексея Черняка о том, что Крым вошел в пик курортного сезона. Он заявил, что в сравнении с прошлым годом количество туристов выросло на 27%, а всего в этом году оккупированный полуостров могут посетить 7 миллионов туристов, что на полтора миллиона больше, чем в прошлом году.

Несмотря на невиданную популярность Крыма, потенциальные отдыхающие все же не должны впадать в отчаяние.

Обзор также приводит исследования чешского аналитического центра Evropské hodnoty об освещении российскими СМИ европейских лидеров. Аналитики пришли к выводу, что российские СМИ больше внимания уделяют отдельным европейским лидерам, а не представителям ЕС. Кроме того, российские медиа выбирают любимых политиков, основываясь на том, насколько дружны они до Кремля.