Центр Киева опять парализует - ГАИ просит водителей пропускать танки

В связи с проведением генеральной репетиции военного парада 21 августа и, возможно, 22-го (резервный день ее проведения) с 16.30 до 23.00 будет ограничено движение транспорта в центре столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, это связано с передвижением к месту проведения парада из частей дислокации военной техники по маршруту: улицы Рыбалко - Чорновила - проспект Победы - улицы Старовокзальная - Жилянская - Красноармейская - площадь Льва Толстого - Бессарабская площадь - Крещатик. При этом главную улицу столицы на это время закроют для движения транспорта. Такие же ограничения, но с 7-и до 12-и часов ожидаются и в день проведения парада - 24 августа.

Все колонны будут сопровождаться патрульными автомобилями ГАИ. Учитывая, что движение колонн приходится на час пик, ГАИ просит водителей по возможности предварительно выбирать другой маршрут движения. «Если же это невозможно, то стоит быть внимательным, пропускать колонны, а также соблюдать правила парковки на указанных улицах», - призвали в ГАИ.

Как сообщал УНИАН, генеральная репетиция парада войск по случаю 17-й годовщины Независимости Украины начнется на Крещатике сегодня в 20.00.