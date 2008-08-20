Ющенко и Тимошенко приглашены на Всемирный конгресс украинцев

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приглашены на заседание первой пленарной сессии ІХ конгресса Всемирного конгресса украинцев, которая состоится 20 августа в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ.

Он отметил что, кроме руководства государства, в торжественной части заседания планируется участие министра иностранных дел, министра культуры и туризма, министра внутренних дел, патриарха УПЦ КП ФИЛАРЕТА и патриарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА, председателя Украинского всемирного координационного совета Дмитрия ПАВЛЫЧКО.