Ющенко и Тимошенко приглашены на Всемирный конгресс украинцев
02:30, 20 августа 2008Общество
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Об этом сообщил Аскольд Лозинский
|Президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд Лозинский
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент Всемирного конгресса украинцев Аскольд ЛОЗИНСКИЙ.
Он отметил что, кроме руководства государства, в торжественной части заседания планируется участие министра иностранных дел, министра культуры и туризма, министра внутренних дел, патриарха УПЦ КП ФИЛАРЕТА и патриарха УГКЦ Любомира ГУЗАРА, председателя Украинского всемирного координационного совета Дмитрия ПАВЛЫЧКО.
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