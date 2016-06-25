В Польше Савченко получила престижную премию "Орел" Яна Карского за "силу духа"
В Люблине народному депутату Украины от «Батькивщины» Надежде Савченко вручили статуэтку «Орел» - награду имени Яна Карского.
Как передает Польское радио, решением жюри награды, украинскую летчицу наградили «За силу духа в борьбе за человеческое достоинство и честь».
На церемонии Савченко поблагодарила за поддержку, которую получила от Польши как она лично, так и вся Украина, и попросила прощения за обиды и недоразумения, которые возникали между двумя народами в прошлом.
В свою очередь секретарь Общества Яна Карского, которое присуждает награду «Орел», Яцек Возьняк напомнил, что Карский также был узником «советов» на польской земле, а потом чудом «избежал судьбы нескольких тысяч польских офицеров, уничтоженных Сталиным в Катыни». Карскому удалось бежать в Варшаву, где он боролся за Польшу.
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«Как лейтенант Карский, так и лейтенант Савченко выдержала время неволи. Выдержал благодаря силе воли и духа. Выдержала тоже благодаря поддержке свободных людей, которые хотят мира», - подчеркнул Возьняк.
Карский – участник польского движения сопротивления, Праведник мира.
Награда «Орел» Яна Карского присуждается с 2000 года. Ранее награду получили польские политики Яцек Куронь, Лех Васенса, посмертно российский оппозиционер Борис Немцов.