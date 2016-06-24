Генпрокуратура подозревает в терроризме 4 судей из оккупированной части Луганщины

Как сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины, заместитель генерального прокурора сообщил о подозрении четырем судьям Краснолучского и Брянковского городских судов в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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Указанные судьи стали участниками судебного блока террористической организации "ЛНР" на основании незаконного указа главы террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого заняли должности так называемых "судей Краснолучского и Брянковского городских судов ЛНР" и начали осуществлять правосудие от имени этой террористической организации.

Отмечается, что досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.