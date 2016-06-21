Террористы "ЛНР" заявили о задержании украинской журналистки, СБУ проверяет информацию
Боевики "ЛНР" заявили о задержании украинской журналистки из Ивано-Франковска, корреспондентки информационного ресурса "Голос-инфо" Ольги Богдановой.
В отношении журналистки "возбудили уголовное дело по статье "шпионаж", передает Радио Свобода.
"По заданию украинских спецслужб она занималась сбором и передачей информации политического и военного характера на территории "ЛНР", используя личный контакт с военнослужащим одного из территориальных подразделений республики", – заявляют террористы.
В свою очередь спикер СБУ Елена Гитлянская сообщила УНИАН, что Служба безопасности Украины проверяет информацию об исчезновении журналистки на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса.
"Мы проверяем эту информацию", - сказала она.
Читайте такжеОсвобожденная из плена журналистка Варфоломеева пожаловалась, что в Луганске она "стала врагом народа"
Как сообщал УНИАН, 3 марта освободили из плена террористов украинскую журналистку Марию Варфоломееву. Ее обменяли на двух сообщников боевиков – украинку-жительницу временно оккупированной территории и гражданина РФ.
Варфоломееву задержали по обвинению в "шпионаже", за проукраинскую позицию, за активное участие в Евромайданах в Луганске, за патриотическую символику на фото в соцсетях.