ДТП в Конча-Заспе с участием внука генерала армии Радченко: очевидцы озвучили версии (фото, видео)

Из-за этого Новообуховская трасса на выезде из Киева полдня была в пробках, передает ТСН.

Внедорожник Mercedes сбил скутер, после чего вылетел на встречную полосу, где врезался в Honda, которую от удара раскрутило на дороге так, что она зацепила еще и Volkswagen, что стоял за ней. Остановился джип только у опоры светофора. Молодой водитель комментировать что-либо отказывался. "Я плохо себя чувствую", - пояснил он.

Водитель внедорожника – 20-летний внук Владимира Радченко, дважды руководителя СБУ, экс-главы МВД, секретаря СНБО во времена Кучмы и вице-премьер-министра в Кабмине Януковича. Путем деда внук идти, похоже, не планирует. Судя по фотографиям в соцсетях, парень – заядлый рыбак, охотник, а еще любитель роскошных авто и путешествий по миру.

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На место ДТП ни дед, ни родители парня не приезжают. Присутствует только блондинка на Lexus, которая, по данным ТСН, является тетей водителя. А еще – юрист и друг семьи, который представляется Олегом. На вопрос, кто родители водителя, он отвечает: "Обычные бизнесмены". "Есть много свидетелей, которые это видели, пусть все это рассказывают", - комментирует сторона водителя факт аварии.

У очевидцев ДТП версии разные. Правила нарушил джип, считает один из прохожих. "Он выходит на красный свет, сбивает мотоциклиста и бьет Хонду", - говорит мужчина. Зато другая женщина утверждает, что виновник – погибший скутерист. "Он летел, как бешеный, превысил скорость, а этим не было куда деваться. Я ехала, видела. Они летают, как бешеные, там 180 шел. А "Мерседес" только тронулся", - утверждает она.

Оправдывают парня из внедорожника и полицейские, которые первыми прибыли на место ДТП. "Сейчас виноват мопед. Со слов всех, мопед выезжал на красный свет", - говорит представитель полиции. Впрочем, водители еще двух разбитых авто предполагают, что виноват водитель джипа. Тот, что управлял "Хондой" рассказывает свою версию: "Мерседес" выскочил на встречку, чтобы не въехать в переднюю машину, хотел ее объехать, а в этот момент выезжал скутер. Выезд на встречную не разрешается правилами". Водители говорят, что молодой водитель должен был затормозить, чтобы не совершать маневр на встречную полосу. Тогда бы ДТП просто не произошло.

За парня соответствуют его друзья. Сам он объяснить свою версию ДТП на протяжении дня не удосужился. В имении богатой семьи, что за километр от места аварии, журналистам никто не открыл. А в еще одном поместье в селе Иванковичи под Киевом, который принадлежит самому генералу Радченко, давно никто не живет – говорит охрана.

Как рассказала вдова погибшего, ее муж-пенсионер имел многолетний водительский опыт, а скутер был приобретен всего месяц назад. О гибели мужа уже знают его дети, которые проживают в России. Жена погибшего на Новообуховской трассе пока не решила относительно судебного процесса против виновника.

Как сообщал УНИАН, 23 июня на Новообуховской трассе возле поворота на дамбу в Конче-Заспе, что под Киевом, произошла авария, в результате которой погиб один человек. Водителем Mercedes-Benz является 20-летний внук генерала армии Владимира Радченко.