СМИ: В Конча-Заспе внук генерала армии Радченко сбил водителя скутера насмерть (фото)

Водителем Mercedes-Benz является 20-летний внук генерала армии Владимира Радченко, передает ТСН.

В пресс-службе киевской полиции ТСН не подтвердили и не опровергнули возможное участие в ДТП Радченко.

Отмечается, что водитель скутера поворачивал с дамбы в сторону Киева на перекрестке. В это время на самом перекрестке из Киева на светофоре стояли автомобили Honda и Volkswagen. В этот момент на встречной полосе, по предварительной информации, водитель элитного внедорожника Mercedes-Benz обогнал авто, которое стояло впереди, и выехал на встречную полосу. В результате водитель скутера и его пассажир были сбиты. Сам внедорожник сбил не только скутер, но и задел Honda.

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Сейчас на месте аварии прибыли не только полицейские, но и юристы парня. Водитель Mercedes-Benz отказывается комментировать ДТП и разговаривать с прессой.

При этом тело погибшего до сих пор на месте аварии, куда уже прибыла его супруга. По словам женщины, ее мужа знакомый попросил купить в столице техническое приспособление, за чем тот отправился со своим другом.

Как сообщает сервис Яндекс.Пробки, скорость движения автомобилей не превышает 5 км/час.