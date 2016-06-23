На Харьковщине СБУ задержала мужчину, который вез арсенал оружия из зоны АТО (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители задержали автомобиль жителя Харьковщины на блокпосту на въезде в областной центр.

В ходе осмотра внедорожника сотрудники спецслужбы обнаружили две гранаты РГД-5 с запалами, более 800 патронов различного калибра, в том числе бронебойно-зажигательные, магазины к автомату Калашникова, элементы глушителей капсюли, порох, холодное оружие и приборы для плавления пуль.

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СБУ установила, что арсенал везли на Харьковщину из района проведения антитеррористической операции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, он задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.