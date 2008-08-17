Сразу в 7 областях Украины горит лес

В ряде регионов Украины горит лес.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в субботу в 13.50 возле пгт Десна Козелецкого района Черниговской области на территории Остерского военного лесничества возник пожар хвойного леса на площади около 50 га. По состоянию на 7.00 воскресенья очагами пожара охвачено около 350 га лесу (200 га - верховой, 150 га - низовой). В ликвидации пожара задействованы 850 человек, 73 единицы пожарной и специальной техники, и пожарный самолет.

В результате сухой погоды, труднодоступных мест, отдаленности мест водоснабжения пожар распространился на лесной массив и расположенное возле него село Косачивка Козелецкого района (470 жителей, 465 зданий, из которых 270 жилых). Огнем уничтожено 20 частных жилых домов, из них 10 жилых, в которых проживали 16 человек. Причина пожара устанавливается.

В Харьковской области вчера в 14.35 между селами Красный Шахтер и Ивановка Изюмского района на территории ГП "Придинецкое лесничество" возник пожар хвойного леса на площади около 80 га (30 га - верховой, 50 - низовой). По состоянию на 7.00 воскресенья очагами пожара охвачено около 500 га лесу. В ликвидации пожара задействованы 732 человека, 72 единицы пожарной и специальной техники, 2 вертолета и 2 пожарных самолета. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В Днепропетровской области в субботу в 12.35 возле села Великоалександровка района Павлоградского района в хвойном лесу ГП «Великоалександровское лесничество" возник пожар. В 18.50 подразделениями Государственной пожарной охраны, работниками и техникой лесничества, областного управления лесного хозяйства пожар на площади около 70 га (40 га - верховой и 30 га - низовой) локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Полтавской области в 13.00 16 августа возле сел Маряновка Руденковка и Пудливка Новосанджарского района на территории ГП "Новосанджарское лесничество" на двух очагах возник пожар хвойного леса. В 23.15 подразделениями Государственной пожарной охраны, работниками и техникой лесничества, двумя пожарными поездами Южной железной дороги пожар на площади около 85 га (42 га - верховой и 43 га - низовой) ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Крыму в субботу в 10.50 возле села Тополя Бахчисарайского района на территории ГП "Привольное лесничество" возник степно-лесной пожар. В 19.00 подразделениями Государственной пожарной охраны, работниками и техникой лесничества пожар на площади около 25 га (8 га - верховой и 17 га - низовой) локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Луганской области вчера в 12.35 возле села Лубянка Белокуракинского района на территории ГП "Белокуракинское лесничество" возник степно-лесной пожар. В 15.15 подразделениями Государственной пожарной охраны, работниками и техникой лесничества пожар на площади около 30 га (9 га - верховой и 21 га - низовой) локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Херсонской области 16 августа в 15.40 возле села Виноградово Цюрупинского района на территории ГП "Виноградовское лесничество" возник пожар хвойного леса. В 21.05 подразделениями Государственной пожарной охраны, работниками и техникой лесничества пожар на площади около 45 га (10 га - верховой и 35 га - низовой) локализован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.