От пуль из автоматов Зинченко и Аброськина убиты трое и ранены двое майдановцев - экспертиза

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры представили в суде результаты экспертизы пуль, извлеченных из тел убитых и раненных участников акций протеста 20 февраля 2014 года на улице Институтской.

По словам прокурора Романа Псюка, по данным экспертизы идентифицировано 12 автоматов Калашникова, которые принадлежали так называемой черной роте “Беркута”, которая по версии следствия принимала участие в расстреле участников Майдана.

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Также экспертизой установлено, что два из этих 12 автоматов были табельным оружием Зинченко и Аброськина. Кроме того, пулей из автомата Зинченко убили одного участника акций протеста на Майдане, а пули, выпущенные из автомата Аброськина, привели к смерти двух человек и ранению еще двух человек.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Зинченко и Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

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10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение должностных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.