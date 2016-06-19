В Харьковском военном госпитале открылись два новых отделения

В Харьковском военном госпитале после капремонта и закупки нового оборудования появились два новых отделения. Об этом сообщает местное издание Newsroom.

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"Оба отделения мы намеренно разместили на одном этаже. Ведь ранения лица в большинстве случаев пересекается с проблемами в области торакабдоминальной хирургии и наоборот. Но главное, что теперь потенциал харьковского госпиталя увеличился, а уровень предоставления определенных услуг нашим пациентам вышел на более высокий уровень", - отметил полковник медицинской службы Виктор Полищук.

По его словам, при содействии офицеров военно-медицинского департамента оборонного ведомства им в короткое время удалось создать два современных подразделения с просторными операционными, процедурными комнатами, а также комфортными палатами.

В ближайшее время планируют осовремениванить другие клиники и отделения, а также вывести госпиталь на мировые стандарты работы.

По информации издания, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе специалисты харьковского госпиталяоказали медпомощь более 16 тысячам украинских военнослужащих и правоохранителей. Примерно 3 тысячи из всех участников боевых действий поступили в Харьков с ранениями, остальные - с травмами или заболеваниями различного характера