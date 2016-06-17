Дело директора фонда, присвоившего 200 тысяч на лечение бойца АТО, передали в суд

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, в начале 2015 года злоумышленник вместе с неустановленным следствием лицом завладел денежными средствами женщины, которая разместила в СМИ объявление о сборе средств на лечение своего сына, который в 2014 году получил тяжелое огнестрельное ранение в зоне АТО.

Злоумышленники с помощью дубликата сим-карты и паролей, которые поступали на телефон, провели несколько финансовых операций, переведя более 200 тыс. грн с банковского счета женщины на счета другого человека.

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Директору благотворительного фонда инкриминируют ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, мужчину задержали в середине мая этого года.