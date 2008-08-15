Милиция задержала торговцев героином

В Полтавской области милиция задержала организованную преступную группировку, которая занималась распространением героина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает Отдел связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области.

В операции по ликвидации группировки и задержанию преступников участвовали более 30 сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Было установлено, что героин и раствор опия распространяли в Полтаве и Кременчуге шесть человек.

Во время санкционированных обысков милиционеры изъяли у членов группировки 8 килограммов маковой соломки, 4,5 литра концентрированного экстракта опия, почти три килограмма полученных из мака веществ для приготовления наркотика, прекурсоры и 47 граммов героина. Общая цена конфискованного на «черном рынке» составляет почти 2 млн. грн.

Среди членов организованной преступной группировки были четко распределены роли. В группу входили пять женщин и один мужчина, все в возрасте около 40 лет, большинство из них были ранее судимы. Схема распространения наркотиков тоже была четко налажена.

Наркотики изготовляли в Полтаве и в Кременчуге, а вот поставляли сырье именно из Кременчуга. В настоящее время милиционеры работают над точным установлением каналов поступления в Кременчуг сырья для изготовления наркотика, и времени действия этой ОПГ.

На сегодняшний день все члены группировки задержаны и арестованы. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 307 ч.3 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, перевозка и сбыт наркотических веществ, совершенные организованной группой и в особо крупных размерах). Срок наказания за это преступление составляет от 8 до 12 лет лишения свободы.