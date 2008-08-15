Украина известила СНГ о выходе из соглашения с Россией относительно РЛС

Украина проинформировала Исполнительный комитет Содружества независимых Государств о выходе из соглашения с Россией относительно станций радиолокационного предупреждения о ракетном нападении (РЛС).

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД Украины относительно прекращения Украиной действия Соглашения о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства от 6 июля 1992 года.

МИД напоминает, что 13 августа с.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ „О прекращении действия Соглашения о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства”, заключенного 6 июля 1992 года.

На основании данного Соглашения в рамках Содружества независимых Государств узлы СПРН в Мукачево и Севастополе функционировали в единой системе с другими средствами систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП) стран СНГ.

Учитывая то, что с выходом Российской Федерации из двустороннего Соглашения между правительством РФ и правительством Украины о средствах СПРН и ККП теряется какая-либо целесообразность продолжения участия Украины в Соглашении о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства от 6 июля 1992 года, в соответствии с Указом Президента Украины для Украины прекращается действие упомянутого Соглашения.

Согласно статье 10, „Каждая из стран-участниц имеет право выйти из этого Соглашения, направив соответствующее письменное сообщение депозитарию Соглашения. Действие Соглашения для этой страны-участницы прекращается по истечении одного года со дня получения депозитарием упомянутого сообщения”.

Постоянное представительство Украины при Координационных институтах СНГ передало Исполнительному комитету СНГ ноту МИД Украины, которой Исполнительный комитет как депозитарий Соглашения был проинформирован об отмеченном решении Украины.

Выход Украины из Соглашения от 6 июля 1992 года предоставит Украине возможность наладить активное сотрудничество с европейскими странами с целью интеграции украинских узлов СПРН и ККП с аналогичными системами, а также, возможно, и с другими государствами, заинтересованными в получении данных о космической обстановке.

Как сообщал УНИАН, Государственная Дума РФ 25 января 2008 года приняла федеральный закон „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП)”.

12 февраля этого года Президент РФ Владимир ПУТИН подписал федеральный закон „О денонсации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины о средствах систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (ККП)”.

13 августа Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издал Указ “О прекращении действия Соглашения о средствах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства”, подписанного в г. Москве 6 июля 1992 года.

Справка УНИАН. Украинские РЛС СПРН в Севастополе и Мукачево являются собственностью Украины и позволяют прекращать пуски ракет на расстоянии до 1,5 тыс. км. В соответствии с российско-украинским соглашением, информация с этих РЛС, ведущих наблюдение за космическим пространством над Центральной и Южной Европой, а также Средиземноморьем, поступает на центральный командный пункт Спутниковой системы противоракетного наблюдения (Солнечногорск) Космических войск РФ. Украина получала от Российской Федерации компенсацию за эти станции в размере 0,84 млн. дол., а расходы на содержание и эксплуатацию двух узлов составляют 4,4 млн. дол. в год. Вследствие этого выплаты российской стороны покрывали только 19% от потребности.