В Днепре с помощью радиоканала автомобилисты смогут приобщиться к работе патрульных: "табу" - разговоры на темы политики

Об этом сообщает "Мост-Днепр".

"Канал называется ЧПИнфоДнепр, он абсолютно бесплатный, работает с приложения Zello - рация на базе Android. Zello-рация получила популярность со времен Евромайдана, когда использовалась упрощенная связь. Сначала каналом в Днепре пользовались таксисты, но с обострением криминальной обстановки мы решили его сделать свободным для всех. На добровольных началах. Мы не ходили к начальникам в полицию. Рассказываем о канале обычным полицейским. в канале есть администраторы и модераторы, которые им управляют. Полицейские адекватно и оперативно воспринимают полученную по этим каналом информацию", - сообщил Максим Мясников.

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К тому же инициатор создания радиоканала добавил, что на канале запрещено разговаривать на тему политики и сообщать о простых обычных новостях.

"Это канал тишины. Если есть информация, включили, сообщили и выключили", - подчеркнул он.