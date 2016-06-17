Порошенко: за время АТО мы потеряли 35 военных медиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Петр Порошенко в Главном военном клиническом госпитале по случаю Дня медицинского работника сегодня в Киеве.

«К сожалению, мы потеряли 35 военных медиков, которые до конца выполнили свой долг, спасая жизнь своим боевым побратимам», - заявил он.

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«Одному из них, медику 3-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады, младшему сержанту Зиничу Игорю Викторовичу я присвоил звание Героя Украины, как это не больно, посмертно», - сказал президент.

Напомним, в конце января Порошенко заявлял, что за время АТО на тот момент погибло 2269 украинских воинов.

По данным Совета национальной безопасности и обороны, за первые 5 месяцев 2016 года погибло 42 военнослужащего, 350 были ранены.