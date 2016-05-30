С начала года на Донбассе погибли 42 военных, а за время АТО убиты 10 тысяч украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль во время заседания Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады, Сейма Литвы и Сейма и Сената Польши.

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Он отметил, что также с начала года зафиксировано 6380 обстрелов. Он подчеркнул, что Россия не выполняет Минские договоренности. “На сегодня путь умиротворения агрессора вместо ужесточения санкций и прочих реальных действий приводит только к росту жертв среди украинских военных и мирных жителей, а также усиливает опасность развязывания полномасштабных военных действий в Европе”, - сказал Коваль.

По его словам, за более чем два года “боевиками и их российскими хозяевами” убито 10 тыс. украинцев, более 20 тыс. ранены и около 2 млн человек вынуждены были покинуть свои дома.

Коваль подчеркнул, что Россия превратила Донецк и Луганск “в огромный полигон для отработки тактических приемов и испытания новейшего оружия”.

Он сообщил, что в последнее время происходит наращивание группировок вооруженных сил России на западном и юго-западном стратегических направлениях, в том числе, непосредственно возле государственной границы Украины.

“По состоянию на сегодняшний день, российская военная группировка на временно оккупированной территории Украины составляет 15 батальонных тактических групп, 8 ротных тактических групп и отдельную мотострелковую бригаду”, - сообщил первый заместитель секретаря СНБО.

Он добавил, что общая численность личного состава составляет около 36 тысяч военнослужащих, которые имеют на вооружении до 300 танков, 1002 боевые машины, 285 артиллерийских систем, 149 реактивных систем залпового огня, 4 тактических реактивных комплекса “Точка У”, 461 боевой самолет, 303 вертолета, 23 боевых корабля и 2 подводные лодки.

Коваль подчеркнул необходимость усиления санкций в отношении России, поскольку речь идет о “внешней агрессии, а не о гражданском конфликте”.