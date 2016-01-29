На Донбассе с начала АТО погибли 2 тысячи 269 украинских военных - Порошенко
11:30, 29 января 2016Война
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На востоке Украины с начала российской агрессии погибли 2 тыс. 269 украинских воинов, среди них 21 юноша в возрасте до 18 лет и 650 человек от 18 до 25 лет.
Президент озвучил потери среди бойцов АТО с начала российской агрессии / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил сегодня во время выступления перед лицеистами в Киевском военном лицее им. Ивана Богуна.
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"Защищая Украину от российской агрессии, погибло 2269 наших воинов", - заявил он.
Кроме того, он добавил, что по состоянию на конец года среди погибших на востоке Украины, которые защищали наше государство, насчитывается 21 юноша в возрасте до 18 лет, а также 650 человек от 18 до 25 лет.
Президент озвучил цифры погибших на Востоке украинских военных
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