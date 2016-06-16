На Одесщине задержали главу поселка, требовавшего взятку в 200 тысяч

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Одесской области.

Руководитель органа местного самоуправления требовал от гражданина 200 тысяч гривень за принятие решения о передаче в собственность двух земельных участков физическим лицам.

Средства передавались частями в несколько этапов в ходе личных встреч. Во время получения председателем поселкового совета транша в 90 тысяч гривень его задержали правоохранители.

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Открыто производство по ч.3 ст.368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет следственное управление ГУ НП в Одесской области.

Как сообщил в Facebook начальник регионального главка полиции Гиорги Лорткипанидзе, задержанный - председатель Радостненского поселкового совета.

Он требовал взятку за незаконное выделение двух земельных участков в поселке Радостное.