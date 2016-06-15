Мама украинского политзаключенного в РФ Клыха поехала в Чечню на встречу с сыном

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Антон Наумлюк.

"Не забывайте о тех, кто еще не вернулся. У Карпюка и Клыха дорога домой только начинается", - написал он.

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Мама Клыха говорит, что боится встречи, потому что "не знает, как он ее воспримет".

Как сообщал УНИАН, историка Клыха арестовали 11 августа 2014 года в российском городе Орел, куда он приехал к подруге. Российская власть обвиняет его на пару с Николаем Карпюком в участии в убийстве российских военнослужащих во время Первой чеченской войны. Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни признала Клыха виновным. Обвинение просит для украинца 22 года тюрьмы.