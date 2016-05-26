Узники Кремля: СМИ рассказали об украинцах, брошенных в застенки российских тюрем

Обвинения для украинцев типичные — терроризм, экстремизм, шпионаж, говорится в статье Нового Времени.

Приговоренный к 20 годам колонии строгого режима украинский кинорежиссер, продюсер, 39-летний Олег Сенцов.

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"Сенцов был активистом Автомайдана, поставлял продовольствие украинским военным, заблокированным на крымских базах. Задержан россиянами 11 мая 2014-го после оккупации полуострова. Обвинен в подготовке атак на стратегические объекты", - отмечает издание.

16 мая 2014 года в Крыму российские власти, уже после оккупации полуострова, арестовали 25-летнего студента Александра Кольченко: на тот момент украинец учился на географическом факультете Таврического национального университета, весной 2014-го он участвовал в акциях протеста против аннексии Крыма Россией. Кольченко обвинили в поджоге офиса Единой России в Симферополе. 25 августа 2015 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Также в мае 2015 года российские оккупанты задержали 34-летнего историка Алексея Чирния: он якобы вместе с другими лицами в Симферополе поджег штаб-квартиру общественной организации Русская община Крыма и городское отделение партии Единая Россия, а также планировал подорвать памятник Ленину. 22 апреля 2015-го суд РФ приговорил Чирния к 7 годам колонии строгого режима.

К 7 годам колонии строгого режима приговорил российский суд 24-летнего юриста, фотографа Геннадия Афанасьева.

"Афанасьев в марте-апреле 2014 года посещал митинги и встречи сторонников единой Украины, участвовал в организации курсов первой медицинской помощи. После оккупации Крыма его задержала ФСБ за то, что украинец якобы вступил в организованное Олегом Сенцовым террористическое сообщество. И участвовал в поджогах симферопольских офисов Русской общины Крыма и Единой России. А также координировал Алексея Чирния по изготовлению взрывчатки для разрушения памятника Ленину", - пишет издание.

При невыясненных обстоятельствах задержали в России 21 марта 2014 года лидера УНА-УНСО и одного из основателей Правого сектора Николая Карпюка (51 год). Россияне, основываясь лишь на показаниях содержащегося в российской колонии крымского рецидивиста, сфабриковали против Карпюка уголовное дело: якобы тот во время Первой чеченской войны воевал против федеральных войск и даже якобы убил ряд военных.

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"Украинца долго содержали в СИЗО, подвергали пыткам. Хотя Карпюк никогда не был в Чечне, российские власти вывезли его на “место преступления”. И 19 мая 2016-го в суде Грозного коллегия присяжных признала его виновным. В ближайшее время Карпюку вынесут приговор — ему грозит 22,5 года заключения", - подытожили в статье.

11 августа 2014 года в российском городе Орел арестовали историка Станислава Клыха, куда он приехал к подруге. Российские власти обвиняют его на пару с Карпюком в участии в убийстве российских военнослужащих во время Первой чеченской войны. Коллегия присяжных в Верховном суде Чечни признала Клыха виновным. Обвинение просит для украинца 22 года тюрьмы.

В августе 2014 года оккупационные власти задержали 32-летнего крымского бизнесмена Валентина Выговского и вывезли в РФ.

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"Украинец, обвиняемый в шпионаже, провел 15 месяцев в Лефортово, ожидая суда. Половину этого времени консулы безуспешно пытались выбить разрешение на встречу с задержанным. Лишь в декабре 2015-го Выговский получил приговор по вымышленному обвинению — 11 лет строгого режима. Процесс по его делу был закрытым", - отметили журналисты.

33-летний селянин из Луганской области Сергей Литвинов получил в РФ 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за угон авто.

Как рассказывает издание, у Литвинова 12 августа 2014 года разболелись зубы, а так как украинские поликлиники оказались отрезаны от его села фронтом, он поехал к стоматологу в соседнюю Ростовскую область. Там ему диагностировали воспаление надкостницы, требовавшее вмешательства хирурга, и оставили в больнице. 21 августа неизвестные в масках выкрали Литвинова и доставили в ростовский УБОП. Поначалу ему инкриминировали массовые убийства и изнасилования. Но позже переквалифицировали дело: стали судить за угон у российского гражданина автомобилей Opel Frontera и УАЗ-452 в сговоре с украинскими силовиками. Литвинов получил 8 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

5 августа 2015-го украинский 73-летний "шпион" Юрий Солошенко получил от российского суда 6 лет заключения в колонии строгого режима.

Солошенко, экс-директора Полтавского госпредприятия Знамя, работавшего на "оборонку", арестовали в Москве в августе 2014-го. В столицу РФ украинец приехал на деловую встречу. Но в ФСБ решили, что Солошенко пытался незаконно приобрести секретные комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300 для украинских ПВО.

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В марте этого года Солошенко подал ходатайство президенту РФ о помиловании.

Отмечается, что на сегодня на оккупированном полуострове местные "власти" задержали или осудили более 20 местных жителей — граждан Украины. Большинство из них — крымские татары, арестованные за публичную критику аннексии Россией полуострова или по обвинению в экстремизме. Часть узников оказались за решеткой за участие в проукраинских протестах, а также за критику российской "власти" в Крыму.

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