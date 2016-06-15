Чат с экономистом Ярославом Жалило

14:00, 15 июня 2016
Общество
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15 июня, в 14.00, на сайте "Главред" состоится чат с президентом Центра антикризисных исследований Ярославом Жалило.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке (http://glavred.info/chat/yaroslav-zhalilo-372060.html).

Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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