В Одессе собираются демонтировать огромные названия строительных компаний на домах

Об этом мэр сообщил в ходе аппаратного совещания, передает "Думская".

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«Сейчас пошла мода — украшать новостройки огромными трехметровыми буквами с названиями компаний, раньше такого не было. Насколько я понимаю, это - реклама, за которую городу никто не платит…Напишите толерантное письмо с просьбой к таким строителям демонтировать эти конструкции», — распорядился Геннадий Труханов.

В свою очередь и. о. начальника муниципального управления рекламы Виктор Панасюченко отметил, что разрешений на установку этих надписей застройщикам не выдавали. По его информации, таким образом, городской бюджет ежегодно недополучает примерно 1,5 миллиона гривень.

«Мы это все заактировали, и на этой неделе по графику будем демонтировать», — сказал Виктор Панасюченко.