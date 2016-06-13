В Одессе полиция задержала активиста "Дорожного контроля", якобы угрожавшего отдыхающим "травматом"

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Одессы, 12 июня около 23:00 патрульные получили сообщение о том, что в районе набережной «Ланжерон» нетрезвый водитель автомобиля Mercedes с иностранными номерами угрожает оружием отдыхающим.

«Инспекторы остановили транспортное средство. Водитель вел себя агрессивно, отказывался предоставлять документы и все время угрожал патрульным», - отметили в пресс-службе.

Как оказалось, водитель - представитель общественной организации, которая контролирует соблюдение ПДД и правопорядка на улицах.

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В полиции отметили, что по данному факту составлен протокол по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения). Автомобиль изъят и доставлен и штрафплощадку.

Как сообщил УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, задержанный – гражданин Украины, который является участником организации «Дорожный контроль» Харькова.

«Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия», - сказал источник.