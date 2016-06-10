Жителям большинства районов Львова в субботу вернут горячую воду

Большинство сетей готовы к возобновлению подачи горячей воды жителям Львова. Однако для того, чтобы горячая вода в квартирах львовян появилась в июне, нужно около 20 млн грн для компенсации разницы тарифов. Об этом сообщает Zahid.net.

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Как рассказал во время аппаратного совещания во Львовском горсовете директор ЛГКП «Львовтеплоэнерго» Степан Пакиж, сейчас на сетях завершаются гидравлические испытания.

«В пятницу, 10 июня, утром мы будем готовы полностью восстановить подачу горячей воды в Железнодорожном, Шевченковском, Франковском, Лычаковском районах и на ул. Стрыйской», – сказал Пакиж.

Однако жителям большей части Сиховского района до 11 июня, как планировалось ранее, не удастся подключить горячую воду.

«Остается только часть Сиховского района, потому что там ведутся работы на теплосети под рынком «Шувар». На это понадобится еще несколько дней», – отметил Пакиж. Поэтому горячую воду на Сыхове включат не раньше следующей недели.Читайте такжеТрагедия в Грибовичах: воздух во Львове и возле свалки соответствует нормам, вода в Малехове загрязнена

Гидравлические работы начались на львовских теплосетях 10 мая и должны были продлиться до конца мая. Позже их продлили до 11 июня.