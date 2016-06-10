Порошенко разрешил иностранцам служить в армии по контракту

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, Порошенко подписал указ № 248/2016 «О положении о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства».

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Указ направлен на упорядочивание определенной Законом «О воинской обязанности и военной службе» системы комплектования должностей рядового, сержантского и старшинского состава военной службы по контракту в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства.

Принятие указа позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые ранее не проходили военную службу в ВСУ (которые в настоящее время находятся в воинских частях), добросовестно выполнить в добровольном порядке свой долг по защите независимости и территориальной целостности Украины.