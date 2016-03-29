Президент упростил процедуру предоставления гражданства Украины иностранцам, которые служат в ВСУ

Президент Петр Порошенко подписал Указ «О внесении изменений в Указ Президента Украины от 27 марта 2001 года № 215», которым вносятся изменения в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства Украины и выполнения принятых решений, утвержденный указом президента Украины от 27 марта 2001 года № 215.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, документ регулирует организационные вопросы введения упрощенного порядка принятия гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах.

28 января текущего года Верховной Радой был принят Закон «О внесении изменений в статью 9 Закона Украины «О гражданстве Украины» относительно принятия в гражданство Украины иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины». Законом, в частности, сокращен срок непрерывного проживания на законных основаниях на территории Украины с 5 до 3 лет с момента вступления в силу контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах.

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В связи с принятием закона возникла необходимость внесения соответствующих изменений в Порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства.

Изменениями в Указ № 215 определяется перечень документов, представляемых для принятия гражданства Украины лицом, которое в установленном законодательством Украины порядке проходит военную службу по контракту в Вооруженных силах.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В пресс-службе напомнили, что ранее вопрос предоставления украинского гражданства иностранцам, которые защищали или защищают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, поднимался в петиции президенту № 22/000504-эп «Дать гражданство иностранцам, которые защищали и защищают Украину в зоне боевых действий» от 3 ноября 2015 года.

В ответе на электронную петицию Порошенко отмечал, что вопросы предоставления украинского гражданства таким лицам будут рассматриваться безотлагательно.

«Учитывая насущную потребность в решении вопроса принятия гражданства Украины иностранными гражданами, которые защищали или защищают территориальную целостность, в случае поступления в Комиссию при президенте Украины по вопросам гражданства документов указанных лиц, они будут безотлагательно рассмотрены мной как главой государства и будет принято решение согласно законодательству», - говорилось в ответе президента.