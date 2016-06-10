Кремлю пока нечего сказать по обмену украинцев Солошенко и Афанасьева

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам в Москве.

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«Мне пока нечего сказать по этому вопросу», - сказал Песков, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить проведение переговоров по обмену Солошенко и Афанасьева на задержанных в Украине россиян.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил подготовительной работе для обмена осужденных в РФ Солошенко и Афанасьева.

«Я хочу подтвердить только то, что нами проводится работа по подготовке этого обмена. И мы будем делать все, чтобы вернуть в Украину всех граждан, которые находятся, в том числе на территории РФ», - сказал Грицак, комментируя вопрос, насколько достоверно заявление одного из участников гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске, что Солошенко и Афанасьева обменяют на двух человек, имеющих отношение к массовым беспорядкам в Одессе 2 мая 2014 года. По словам Грицака, в настоящее время на территории России находятся 11 заключенных граждан Украины.