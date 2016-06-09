Петренко допустил возвращение Афанасьева и Солошенко по такому же механизму, что и Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам. Петренко отметил, что в этом вопросе параллельно проходят юридический и дипломатический процессы.

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"Что касается юридического процесса: все документы готовы, они сейчас находятся в Российской Федерации для принятия решения о возврате на основании конвенции. Если будет решен вопрос дипломатическим путем передачи, например, через другой механизм, мы его сразу имплементируем соответствующим документом", - сказал министр.

По мнению Петренко, "ситуация такая же может быть, как и по Надежде Савченко".

"Двигался юридический процесс, затем было принято решение по-другому передать, через дипломатические переговоры, Надежду на территорию Украины", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, 25 мая состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Самолет президента Украины забрал Савченко из РФ.

Министерство иностранных дел Украины обратилось к российской стороне с просьбой передать на родину Афанасьева и Солошенко, а также Олега Сенцова и Александра Кольченко. Все они, по сообщениям, уже заполнили и подписали документы на экстрадицию в Украину.

Афанасьев осужден в РФ к 7 годам строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко - к 6 годам заключения по обвинению в попытке приобрести изделия для восстановления средств ПВО в Украине.