Расследовать двойное гражданство мэра Одессы Труханова должна миграционная служба - Грицак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на открытии первой в Украине общественной приемной СБУ глава ведомства Василий Грицак.

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Отвечая на вопрос журналистов, генерал сказал: «Вопрос по Труханову находится в компетенции миграционной службы. СБУ передала в Государственную миграционную службу все собранные материалы».

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в СМИ появилась информация о том, что Геннадий Труханов имеет российский паспорт и является владельцем компании «РОСТ», зарегистрированной через оффшорные фирмы на Виргинских островах. Также, по некоторым данным, у Труханова есть еще и греческое гражданство.

6 апреля руководители Одесской ОГА обратились к президенту Украины и руководству правоохранительных ведомств с просьбой безотлагательно проверить информацию о наличии у Труханова российского гражданства.

15 апреля экс-депутат Верховной Рады нынешнего созыва Егор Фирсов обнародовал фотокопии документов о российском гражданстве мэра Одессы, при этом, согласно им, у городского головы имеется два паспорта - с регистрацией в Дагестане и в Московской области.

27 апреля, перед началом сессии Одесского горсовета Труханов заявил, что получил ответ из генерального консульства РФ в Одессе о том, что он не является гражданином России и не обращался за получением гражданства.