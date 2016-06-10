В Днепре демонтировали стелу "Победа коммунизма неизбежна"

03:57, 10 июня 2016
Общество
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В центре Днепра в раках исполнения законов «о декоммунизации» 9 июня коммунальщики демонтировали последний большой символ коммунизма – стелу «Победа коммунизма неизбежна» возле здания облгосадминистрации.

radiosvoboda.org

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил начальник управления организационной работы аппарата ОГА Сергей Волынец, демонтаж «символа коммунистического тоталитарного прошлого» для него ассоциируется с приятным началом рабочего дня».

«Миф о неминуемой победе коммунизма больше не будет отравлять наше сознание», – заявил он.

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В 2014 году на этой стеле находился бюст Ленина. Его демонтировали общественные активисты 27 июня 2014 года, применив крупногабаритную технику. На месте, где стоял барельеф, участники демонтажа написали мелом: «Поехал домой, в Москву. Слава Украине!».

К тому времени барельеф Ленина на стеле «Победа коммунизма неизбежна» в центре Днепра много раз обливали краской неизвестные. В областном управлении милиции тогда заявляли, что если действия неизвестных лиц квалифицируют по статье 194 Уголовного кодекса Украины, то им может грозить до 4-х лет тюрьмы, однако ни разу «виновники» не были названы.

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