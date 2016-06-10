В Днепре демонтировали стелу "Победа коммунизма неизбежна"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как заявил начальник управления организационной работы аппарата ОГА Сергей Волынец, демонтаж «символа коммунистического тоталитарного прошлого» для него ассоциируется с приятным началом рабочего дня».

«Миф о неминуемой победе коммунизма больше не будет отравлять наше сознание», – заявил он.

Читайте такжеВ Одесской области вспыхнула большая драка за памятник Ленину (видео)

В 2014 году на этой стеле находился бюст Ленина. Его демонтировали общественные активисты 27 июня 2014 года, применив крупногабаритную технику. На месте, где стоял барельеф, участники демонтажа написали мелом: «Поехал домой, в Москву. Слава Украине!».

К тому времени барельеф Ленина на стеле «Победа коммунизма неизбежна» в центре Днепра много раз обливали краской неизвестные. В областном управлении милиции тогда заявляли, что если действия неизвестных лиц квалифицируют по статье 194 Уголовного кодекса Украины, то им может грозить до 4-х лет тюрьмы, однако ни разу «виновники» не были названы.