Украинские хакеры взломали сайт российского пропагандистского "Первого канала"

Об этом сообщили волонтеры международного сообщества InformNapalm на своем сайте и раскрыли детали взлома.

По словам киберактивистов, операция по взлому звеньев машины российской пропаганды реализована в рамках проекта по принуждению России к деоккупации Донбасса и выполнению ею обязательств по Минским соглашениям.

"Кибератаки направлены исключительно на те элементы российской пропаганды, которые занимаются сокрытием информации касательно военных преступлений РФ на территории Украины", - говорится в сообщении волонтеров.

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Напомним, что данная операция началась 25-го мая, а первые результаты появились 5-го июня, и, по заверению представителей альянса, продлится ровно до того момента, пока последний российский военнослужащий не покинет украинскую землю. В результате взлома были опубликованы анкетные данные всех сотрудников первого канала.

Кроме того, появилась возможность взломать личные почтовые ящики и облачные хранилища сотрудников, которые особо отличились в создании и продвижении агрессивной пропаганды в отношении Украины и ее граждан, передают хакеры.