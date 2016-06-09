В центре Киева в день Марша равенства полиция установит металлические рамки для пропуска людей

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. Как уточнил начальник столичного главка, на месте марша, на улице Владимирской и улице Льва Толстого до площади Льва Толстого будет проведен ряд полицейских мероприятий.

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"Будет ограничен доступ к этой территории, будет сформировано достаточное количество пропускных фильтрационных пунктов, на которых будут использоваться металлические рамки, металлические детекторы, будут использоваться служебные собаки, но это не помешает свободному проходу представителей прессы, представителей тех, кто желает принять участие в проведении этого марша", - сказал Крищенко.

Планируется установить 6 фильтрационных пунктов.

Как сообщил Крищенко, на марш ожидается прибытие значительного числа представителей дипломатических миссий, представителей европейских институтов, а также нескольких европейских общественных организаций. В этой связи меры безопасности будут повышены.

"Мы очень настроены на, скажем так, проведение более превентивных мероприятий. Мы проводили встречи как с организаторами этого марша, так и с противниками. Нами подчеркивалось, что полиция будет максимально и до последнего избегать столкновений и избегать провокаций, избегать применения силы, если не будет в том крайней необходимости, и сила, если будет применяться, то только необходимая для предупреждения провокаций и предотвращения наступления тяжких последствий", - заявил Крищенко.