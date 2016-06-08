"Правый сектор" о возможности драки на ЛГБТ-марше с геями: как получится

Об этом заявил пресс-секретарь "Правого сектора" Артем Скоропадский, сообщают Українські новини.

"Наша задача заблокировать это шествие, а там уж как получится", - сказал он, отвечая на вопрос, будут ли оказывать активисты ПС физическое противодействие участникам марша.

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Скоропадский подчеркнул, что в блокировке марша за права ЛГБТ будет также участвовать батальон Организации украинских националистов, демобилизованные бойцы Вооруженных сил, бойцы Национальной гвардии, которые уволились в знак протеста против того, что их отправили защищать Марш равенства ЛГБТ.

Напомним, сбор участников ЛГБТ-марша возле красного корпуса Киевского национального университета начнется в 9:00, а непосредственно марш - в 10:00