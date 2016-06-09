Большинство украинцев относятся к внутренним переселенцам из Донбасса и Крыма положительно или нейтрально - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют обнародованные на пресс-конференции результаты социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

По данным опроса, положительно относятся к вынужденным переселенцам 43%, нейтрально - 47%. Лишь 6% выразили отрицательное отношение, 4% не смогли ответить на вопрос.

В то же время в городах наибольшей концентрации к переселенцам относятся лучше: 58% воспринимают их положительно, 34% - нейтрально, 2% - отрицательно, а 6% не определились с ответом.

Отношение к переселенцам за последние два года у большинства (83%) населения Украины осталось неизменным.

Среди респондентов по Украине и в городах концентрации 76% и 77% соответственно не знают, какая помощь гарантирована этой категории граждан законом.

Кроме того, опрошенные склонны воспринимать переселенцев как граждан, которые имеют равные права с другими, стали заложниками ситуации и нуждаются в поддержке - 89% по Украине и 96% - в городах наибольшей концентрации.

77% по Украине и 85% в городах концентрации считают, что вынужденные переселенцы не виновны в ситуации, в которой оказались.

В то же время 80% по Украине и 75% в городах концентрации считают, что переселенцы должны нести воинскую повинность наравне со всеми.

Кроме того, не видят особой разницы между вынужденными переселенцами и постоянными жителями своего населенного пункта 40% по Украине и 57% в городах концентрации, противоположного мнения придерживаются 38% и 27% в городах концентрации.

Согласно опросу, СМИ являются основным источником информации о переселенцах, поскольку только каждый пятый украинец общался с вынужденными переселенцами лично.

На основе информации из СМИ формируют свое отношение к переселенцам 65% респондентов по всей Украине и 63% - в городах концентрации.

Кроме того, 45% жителей Украины знают, что в их населенном пункте есть переселенцы с Донбасса и Крыма.

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Когда-нибудь общались с переселенцами по какому-либо поводу 17%, нет таких людей среди соседей, коллег или хороших знакомых - 8%, среди родственников и близких друзей - 2%.

Наибольший процент тех, кто выразил положительное отношение к переселенцам - на востоке, в центре и юге в городах концентрации (63%, 63% и 57% соответственно), а наименьший - в западном регионе - 35%.

Исследование показало, что 85% опрошенных по всей Украине и 79% в городах концентрации придерживаются мнения, что вынужденные переселенцы должны вернуться домой, как только это станет возможным.

Опрос также обозначил негативные тенденции в отношении переселенцев в столице и в западной Украине. По данным опроса, присутствие переселенцев заметнее в Киеве, где около трети киевлян ощутили их появление. Кроме того, жители Киева значительно чаще, чем где-либо, оценивают присутствие переселенцев с отрицательной стороны. В частности, 39% киевлян отмечают ухудшение криминогенной ситуации, тогда как в других регионах этот показатель не превышает 16%. Кроме того, на усиление социальной напряженности в сообществе указывает 21% киевлян, что является вдвое большим показателем, чем где-либо.

Приписывание большинству переселенцев отрицательных характеристик больше распространено на западе Украины. Например, 39% опрошенных там считают, что большинство переселенцев требуют к себе особого отношения, 38% - что большинство из них не хотят работать, злоупотребляют помощью, 31% - что они в основном агрессивны, высокомерны, не считаются с местными.

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Кроме того, исследование показало, что не видят особой разницы между переселенцами и постоянными жителями своего населенного пункта 40% по Украине и 57% - в городах концентрации.

Опрос проводился с 5 по 16 февраля 2016 года. Всего опрошены 2 тыс. респондентов проводился по всей Украине, кроме АРК и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность - 2,25%.