Организаторы назвали место и время проведения ЛГБТ-марша в Киеве

Марш пройдет в воскресенье, 12 июня, сообщает Еспресо.TV.

Собрание участников возле красного корпуса Киевского национального университета начнется в 9:00, а непосредственно марш - в 10:00.

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"Просим участников приезжать пораньше, чтобы избежать очередей и провокаций на входе. После 10:00 вы не сможете попасть на территорию, поэтому не опаздывайте. 9 июня состоится брифинг Национальной полиции, после которого мы также объявим подробную информацию о мерах безопасности, в частности о режиме территории проведения Марша и плане эвакуации участников", - говорится в сообщении.