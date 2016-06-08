В Украине создали Национальный центр кибербезопасности

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства подписал Указ «О Национальном координационном центре кибербезопасности».

Деятельность центра позволит обеспечить координацию деятельности субъектов национальной безопасности и обороны Украины во время реализации Стратегии кибербезопасности Украины, повысить эффективность системы государственного управления в формировании и реализации государственной политики в сфере кибербезопасности.

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Правовым основанием разработки положения стал указ президента Украины от 15 марта 2016 года № 96, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 января 2016 года «О Стратегии кибербезопасности Украины» и утверждена Стратегия кибербезопасности Украины.

Национальный координационный центр кибербезопасности является рабочим органом СНБО.

Руководителем центра по должности является секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, секретарем – руководитель структурного подразделения Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, в ведение которого отнесены вопросы кибербезопасности.

Членами центра являются представители субъектов сектора безопасности и обороны Украины в сфере кибербезопасности: первые заместители или заместители министра обороны Украины, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, председателя Службы безопасности Украины, председателя Службы внешней разведки Украины, председателя Национальной полиции Украины, председателя Национального банка Украины (по согласию), в ведение которых относятся вопросы кибербезопасности, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, начальник Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины и председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

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Среди основных задач центра - анализ состояния кибербезопасности, результатов обзора национальной системы кибербезопасности, состояния готовности субъектов обеспечения кибербезопасности к продействию киберугрозам, состояния выполнения требований законодательства относительно кибернетической защиты государственных электронных информационных ресурсов, информации, требования в отношении защиты которой установлены законом, а также критической информационной инфраструктуры, данных о киберинцидентах относительно государственных информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационных системах и т.п.

Центр прогнозирует и обнаруживает потенциальные и реальные угрозы в сфере кибербезопасности, обобщает международный опыт по обеспечению кибербезопасности; оперативное, информационно-аналитическое обеспечение СНБО по вопросам кибербезопасности.

Кроме того, центр принимает участие в организации и проведении межнациональных и межведомственных киберучений и тренингов, разрабатывает соответствующие методические документы и рекомендации.

Центр имеет право в установленном порядке запрашивать и получать от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций статистические данные, информацию, справочные и другие материалы, необходимые для решения вопросов, относящихся к его компетенции; пользоваться информационными базами данных государственных органов, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, сетями специальной связи и другими техническими средствами и т.п.