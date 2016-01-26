В Киеве киберполиция задержала немецкого хакера

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Ранее мужчина был объявлен в международный розыск. Его разыскивали за совершение ряда мощных кибератак, цель которых - вызвать отказ в обслуживании объектов информационной инфраструктуры немецких компаний.

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За прекращение таких атак мужчина требовал более 1,5 миллиона евро.

Правоохранительные органы ФРГ подозревают задержанного в совершении как минимум 15 уголовных правонарушений в 15 магазинах, которые продают товары через интернет. Из-за действий злоумышленника немецким компаниям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,6 млн евро.

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20 января в Киеве гражданин ФРГ был задержан сотрудниками Департамента киберполиции вместе со следователями в рамках выполнения запроса правоохранительных органов ФРГ. Задержание произошло с целью ареста и последующей экстрадиции хакера в Германию для привлечения к уголовной ответственности.

Суд Киева принял решение арестовать хакера на 40 суток.