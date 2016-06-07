В МВД заявили об отказе некоторых полицейских защищать ЛГБТ-марш в Киеве
В Министерстве внутренних дел заявили, что отдельные полицейские отказались защищать Марш равенства, который должен пройти в Киеве 12 июня.
Об этом сообщил советник главы МВД Иван Варченко, передает "Вести".
"Полиция выполнит свои обязанности по обеспечению общественного порядка. Все заявления - это личное виденье отдельных граждан, отдельных полицейских. Мы заинтересованы, чтобы было меньше провокаций. В том числе и подобных", - сказал советник главы МВД Иван Варченко.
В свою очередь в пресс-службе киевской полиции также дали комментарий по этому поводу.
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"Три человека - это еще не вся полиция", - сказала нам заместитель главы пресс-службы полиции Киева Ирина Левченко.
Сегодня на странице Всеукраинского союза ветеранов АТО в Facebook появилось сообщение, что сотрудники Нацполиции отказались защищать участников ЛГБТ-марша в Киеве. "Мы отказываемся выполнять преступные приказы руководства - бить патриотов (речь идет о радикалах в целом и "Правом секторе" в частности), которые будут противодействовать гей-параду", - говорится в обращении.
Как известно, Марш равенства должен пройти в столице 12 июня. На защиту участников акции собираются задействовать 6,5 тысяч правоохранителей.