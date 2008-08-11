Закарпатье снова заливает

Из-за сильных субботних ливней вода подтопила дома и домохозяйства Ужгорода, Чопа и четырех районов области.

В областном центре под водой 24 улицы, десятки домов и домохозяйств, такая же ситуация в районе, городе Чоп, четырех селах Перечинского, одном селе Свалявского и одном Межгорского районов. Оползнем перекрыта дорога между Новоселицей и Лисковцом.

Вторые сутки МЧС проводит здесь восстановительные работы - из большинства хозяйств и домов вода уже отведена, автосообщение восстановлено. Пострадавших нет.

Как сообщает МЧС Украины, также продолжается второй этап ликвидации чрезвычайной ситуации, сложившейся из-за сильного наводнения в Западной Украине еще в конце июля. До сих пор подтоплены 15 домов в 6 селах, без водоснабжения одно село, два без электричества, без газа 36.

ICTV