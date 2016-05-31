В ГСЧС Львовщины отрицают информацию о найденном на Грибовичской свалке теле второго спасателя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС в области.

"Данных о том, что найдено тело второго спасателя пока подтвердить не можем", - отметили в пресс-службе.

Читайте такжеЛьвовский горсовет провалил голосование за недоверие мэру Садовому

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского областного совета, информацию о том, что на территории мусорной свалке обнаружено тело второго спасателя, сегодня озвучил председатель облсовета Александр Ганущин во время сессионного заседания.

Эту же информацию озвучил на сессии и руководитель главного управления Нацполиции в области Дмитрий Загария, который получил ее во время сессии.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.

В Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что под завалами свалки могут находиться четыре человека: трое спасателей и эколог, работник львовского коммунального предприятия "Збыранка".

Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в 15:36 на свалке нашли тело одного человека, его идентифицировали. Поиски продолжаются.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).