Идентифицировано тело первого человека, которого достали из-под завалов на свалке под Львовом

Об этом председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечёткин сообщил в Facebook.

"В 15 час. 36 мин. на свалке возле с. Збиранка Львовской области найдено тело одного человека. Сейчас установлено, что это один из троих спасателей, которые оказались под завалами. Поисковые работы продолжаются", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке близ Львова произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусор, под который попали спасатели.

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В Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что под завалами свалки могут находиться четыре человека: трое спасателей и эколог, работник львовского коммунального предприятия "Збиранка".

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Сегодня Чечёткин сообщил, что на свалке найдены тела двух человек.