В Днепропетровске открыли первую в Украине постоянную экспозицию, посвященную государству Израиль

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам организаторов, мероприятие было приурочено ко Дню независимости Израиля. В нем приняли участие не только представители многочисленной в Днепропетровске еврейской общины, но и члены других национальных объединений, историки, краеведы, бойцы АТО и волонтеры.

По словам руководителя Музея Холокоста Игоря Щупака, организаторы хотели показать посетителям тот путь, который одолел Израиль на пути становления своей государственности. Во многом он напоминает тот путь, который сейчас проходит Украина, отметил историк.

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В экспозиции представлены уникальные экспонаты – фотографии, документы, личные вещи, образцы оружия, которая использовалась израильскими солдатами во время борьбы за независимость и тому подобное.

Отдельная страница выставки – пережитое израильским народом во время Холокоста. Особенно красноречивыми являются такие экспонаты, как эвакуационный чемоданчик, что принадлежал одной из еврейских семей в 40-е годы прошлого века, а также фотография празднования шабата в лагере для перемещенных лиц в Бухенвальде.

Празднование Дня Независимости Израиля в Днепропетровске продолжил концерт. Для гостей звучали произведения еврейских композиторов в исполнении симфонического оркестра областной филармонии под руководством гостя – израильского дирижера Марка Воллоха.