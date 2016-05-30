Полиция выясняет законность функционирования дома для пожилых людей под Киевом – Деканоидзе

Об этом заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе, сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации Нацполиции.

«Сейчас правоохранители проводят выемку документов. После этого можно будет установить законность функционирования дома для престарелых, построенного частным предпринимателем», - сказала она.

Также Деканоидзе призвала граждан, которым что-то известно по этому поводу, сообщать информацию на линию «102».

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Тем временем Национальная полиция будет тесно сотрудничать с правительственной комиссией по установлению причин трагедии, сказала она.

«О ходе расследования будем дополнительно информировать», – отметила Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 мая в селе Леточки Броварского района Киевской области произошел пожар в частном двухэтажном здании, где жили люди преклонного возраста. Погибли 17 человек, еще 5 человек госпитализированы с ожогами.

Правоохранители задержали частного предпринимателя, который организовал в частном здании проживание людей преклонного возраста. Как отметили в полиции, «с жильцами заключались договора. Койко-место в хостеле с уходом обслуживающего персонала стоило для пенсионеров 6 тыс. грн в месяц».

Вице-премьер-министр Геннадий Зубко поручил провести проверку всех объектов, где проживают люди преклонного возраста.

Он также сообщил, что завтра, 30 мая, на внеочередном заседании Кабмина будет утвержден состав правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара в Леточках.