На экспортном рынке отмечается снижение цен на рапс

По данным мониторинга ИА "АПК-Информ", в экспортном сегменте украинского рынка рапса отмечается снижение закупочных цен.

В настоящее время закупки семян рапса в портах осуществляются по ценам 2500-2700 грн./т (СРТ), что в среднем на 150 грн./т ниже, чем в начале текущей недели. Диапазон экспортных цен предложения на условиях FOB составляет 580-600 долл. за тонну.

По словам трейдеров, основной причиной снижения цен на рапс является увеличение количества предложений данной продукции. При этом участники рынка не исключают возможности дальнейшего снижения цен в данном сегменте.

Справка УНИАН. По данным Минагрополитики, на 29 июля в Украине было собрано свыше 2,5 млн. тонн рапса.

По информации президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира КЛИМЕНКО, в 2008-2009 маркетинговом году (июль 2008 г. - июнь 2009 г.) экспорт рапса может составить около 2 млн. тонн.